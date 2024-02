Bryan Adams está de regresso em Novembro

Bryan Adams adora Portugal. E há um número considerável de portugueses que o adora de volta e continua a encher as salas onde o baladeiro canadiano toca, mais de 30 anos depois do seu pico de popularidade, nas décadas de 1980 e 90. O Multiusos de Gondomar (a 19 de Novembro) e a lisboeta MEO Arena (no dia seguinte) são os próximos pavilhões que vão acolher os devotos.

A digressão que o traz de volta ao país partilha o nome com So Happy It Hurts. Mas só há espaço para três canções do álbum de 2022 no alinhamento ("Kick Ass", "I've Been Looking For You" e a faixa-título) – tantas como as de Cuts Like a Knife (1983) e 18 til I Die (1996) e menos do que as de Reckless, o único disco que o levou ao topo da tabela de vendas norte-americana, em 1984.

E não há mal nenhum nisto. É para ouvir canções rock moles que nem manteiga no Verão, como "Summer of '69", "Have You Ever Really Loved a Woman?" ou "(Everything I Do) I Do It for You" que a maioria vai ao encontro do canadiano, e ele não quer que ninguém volte para casa desiludido. Os bilhetes vão ser postos à venda na sexta-feira, 23. Só ainda não se sabem os preços.

