Buba Espinho dá concerto gratuito nos dez anos de Santa Maria Maior

O décimo aniversário da Freguesia de Santa Maria Maior conta com música, arte e muita animação. Buba Espinho actua no sábado, 14 de Outubro, em Alfama, e a entrada é livre.

A Junta de Freguesia de Santa Maria Maior faz dez anos e a festa dura vários dias. O ponto alto do programa é o concerto do cantor alentejano Buba Espinho, que se move entre o cante, o fado e a pop, a partir das 21.00 de sábado, 14 de Outubro, no Largo do Chafariz de Dentro, em Alfama. Mas há mais propostas de entrada livre.

Na Mouraria, a iniciativa Ópera na Rua conta com dois momentos operáticos, que pretendem democratizar o género. A 19 de Outubro, pode ver Na Parreirinha, às 21.30 e às 22.15, na Rua da Guia. Na sexta-feira, 20, é a vez de É Noite na Mouraria, nos mesmos horários, no Largo das Olarias.

Já esta quinta-feira, 12 de Outubro, pelas 18.00, a Galeria Santa Maria Maior inaugura “Creationes”. Tratam-se de peças que, apresentadas ao longo de 40 exposições na freguesia, foram doadas pelos próprios artistas e fazem parte do acervo da galeria, sendo agora expostas em conjunto. A mostra fica patente até 4 de Novembro e pode ser visitada de segunda a sábado, entre as 15.00 e as 20.00.

Freguesia de Santa Maria Maior. Vários dias, vários horários. Entrada livre

