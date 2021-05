Burger Champ: o campeão dos hambúrgueres em Angola chegou ao Campo Pequeno

Depois de 15 anos a trabalharem em Luanda, os irmãos Luís e o Juan Castilho decidiram regressar às origens, em Lisboa, e trazer consigo parte do seu legado na restauração. O Burger Champ abriu na rua Dona Filipa de Vilhena, no Campo Pequeno, e dá a provar os hambúrgueres que fizeram sucesso em território angolano.

Para compreender a história destes hambúrgueres, é preciso recuar até à Champanharia, o restaurante em Luanda dos irmãos Castilho com um conceito nocturno e mais requintado. Aí a carta era extensa, mas os hambúrgueres rapidamente se destacaram. "Tínhamos este produto [hambúrgueres] na Champanharia e era dos que saía mais. Entretanto conseguimos pô-lo à venda em festivais e ficamos espantados com o sucesso, vendemos cerca de 700 hambúrgueres em três horas”, explica Luís Castilho. À boleia da pandemia e da boa reacção do público, os irmãos decidiram alterar o conceito da Champanharia, focando-se nos hambúrgueres e mudando o nome para Burger Champ.

Com este espaço consolidado em Luanda, os irmãos decidiram regressar à terra-natal, em Lisboa, e replicar o conceito. O restaurante no Campo Pequeno tem a mesma carta que o seu irmão gémeo angolano, apenas com ligeiras adaptações e novas matérias-primas. Tal como em Luanda, também aqui o pão é produzido artesanalmente na casa e os hambúrgueres são feitos com carne 100% black angus maturada.

Gabriell Vieira Double Grill, com dois hambúrgueres de 100 gramas, queijo cheddar, presunto pata negra desidratado, cebola crispy e molho de churrasco

Há dez hambúrgueres diferentes para provar: os mais pedidos são o Glamorous (11,50€), com queijo cheddar, crispy bacon, cebola roxa caramelizada, ketchup e mostarda, o Glamorous Plus (11,90€), com queijo cheddar, fatias de bacon crocante, cebola roxa caramelizada e maionese de barbecue fumada ou o Double Grill (13,50€), com dois hambúrgueres de 100 gramas, queijo cheddar, presunto pata negra desidratado, cebola crispy e molho de churrasco. Todos os hambúrgueres vêm acompanhados de batata frita e maionese de citrinos. Se preferir, pode substituir a batata frita pela mandioquinha frita com paprika (3€).

Gabriell Vieira Os hambúrgueres podem ser acompanhados por mandioquinha frita com paprika.

Mas nem só de hambúrgueres se faz este Champ. Servem-se também pizzas, como a funghi e tartufo (24€), com tomate, mozarela, cogumelos frescos, trufa preta e lascas de parmesão, o risoto ai gamberi (14€), com camarão, bisque de marisco e parmesão ou o risoto de pato (17,50€), com pato, morcela, foie, presunto pata negra desidratado e parmesão. Para terminar a refeição, pode optar pelo cheesecake de oreo com frutos vermelhos (5€).

“Queremos ter o melhor hambúrguer da cidade, mas também queremos ter outros pratos que continuem a surpreender pela positiva”, revela Juan Castilho. Até agora, os irmãos garantem estar a conquistar o público português – o que, no futuro, pode significar a abertura de novos espaços na capital. “Queremos expandir o Burger Champ, mas também temos o bichinho do fine dining”, revela Luís Castilho.

Gabriell Vieira Risotto ai gamberi, com camarão, bisque de marisco e parmesão

Para já o foco está no Burger Champ que, além do espaço físico, está também presente nas plataformas da Uber Eats, Glovo e Bolt Food. Se já está farto de receber os típicos sacos de delivery, desta vez espere uma surpresa: o Burger Champ entrega a comida em pacotes bem originais e personalizados.

Rua Dona Filipa de Vilhena, 19C (Campo Pequeno). Qua-Seg 12.00-15.00, 18.00-22.00. 91 273 7696.

