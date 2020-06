Caça ao tesouro: se descobrir onde estão estas sardinhas, pode levá-las para casa

Três sardinhas portuguesas e três internacionais sagraram-se vencedoras do último Concurso das Sardinhas, promovido anualmente pela EGEAC. Agora, sem Festas de Lisboa na rua, tem de seguir as pistas para as encontrar.

Uma das mais recentes tradições das Festas de Lisboa é a procura desenfreada pelas representações físicas das sardinhas escolhidas pelo júri, no Concurso Sardinhas de Lisboa. Os vencedores desta edição foram anunciados no passado dia 1 de Junho e há novos belos exemplares para conhecer melhor aqui.

Mas este ano, sem arraiais, marchas e demais saídas à rua em celebração do Santo António (e do convívio) a distribuição pela população dos exemplares físicos das sardinhas vencedoras será um pouco diferente.

As sardinhas vão ser distribuídas ao longo do mês de Junho, sempre ao fim-de-semana, por vários locais da cidade. As pistas para as conseguir pescar são reveladas sempre à sexta-feira (dias 5, 12, 19 e 26) nas páginas de Facebook e Instagram das Festas de Lisboa, sob o mote “Apanha esta sardinha”, num jogo onde as pistas vão andar à volta da toponímia da cidade.

Aos participantes que forem bem sucedidos nesta “caça à sardinha” é pedido que fotografem e partilhem o feito nas redes sociais com a hashtag #apanhaestasardinha, identificando as páginas das Festas de Lisboa e Cultura na Rua. Boa pesca.

