Café Janis: um café, restaurante e bar para todas as horas do dia

O Café Janis ocupou o espaço da antiga salsicharia viensense Hansi e quer ser um "all day café".

O Cais do Sodré não pára de crescer e se há coisa que não lhe falta são restaurantes e bares mas Pierre d’Andrimont e Margaux Marcy, dois belgas a trabalhar nos escritórios Second Home no Time Out Market, achavam que faltava qualquer coisa híbrida, um dois em um, para beber um copo de vinho e comer qualquer coisa à saída do trabalho, sem reserva e com pinta parisiense. Abriram o Café Janis.

Manuel Manso

“Na verdade queremos ser um café para todas as horas do dia, ao almoço servir refeições ligeiras e depois a partir das 18.00 começar com o aperitivo”, explica Margaux, sentada numa das mesas de mármore do interior do espaço, totalmente remodelado e agora com posters muito gráficos de banda desenhada francesa a contrastar com fotografias a preto e branco.

Manuel Manso

A ementa da casa terá muita coisa vegetariana, porque Margaux, que há um ano estava a trabalhar num restaurante em Paris, lamenta que nestes sítios com “coisas para picar” ainda haja muito poucos pratos vegetarianos simples. Por isso têm um prato de cenouras glaceadas com avelãs e amêndoas torradas e ervas (7€), umas alcachofras grelhadas e servidas com maionese de trufa (8,50€) ou um tártaro verde, com abacate, alcaparras, chalotas e mostarda dijon (9€).

Manuel Manso

Não faltam, porém, as típicas tábuas de queijos, com queijos franceses e italianos (12€), e a famosa club sandwich com pão ligeiramente torrado e recheada com frango assado, queijo emental, pancetta crocante, ovo, maionese e batatas fritas caseiras a acompanhar (12€). “Como somos belgas também queremos ter boas batatas fritas e trabalhar muito as maioneses”, diz Margaux, reforçando a ideia de propostas muito simples e maioritariamente para dividir enquanto se bebe um cocktail, um copo de vinho ou uma cerveja e logo se decide onde ir a seguir.

Manuel Manso

Até ao final do mês, o Café Janis abre todos os dias a partir das 18.00. A partir de Maio começa a ser o tal all day café, das 09.00 às 00.00.

Rua da Moeda, 1A (Cais do Sodré). Dom e Qua 18.00-00.00. Qui-Sáb 18.00-02.00.

