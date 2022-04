Café Joyeux vai abrir em Cascais, mas antes organiza uma festa solidária com jantar

O Café Joyeux prepara-se para abrir o seu terceiro espaço em Portugal. O projecto solidário vindo de França, que já conta com um espaço em São Bento e outro no Edifício Ageas Seguros Portugal, vai instalar-se em Cascais com o mesmo objectivo de sempre: empregar pessoas com dificuldades intelectuais e de desenvolvimento, tais como a trissomia 21 ou o autismo, estimulando a sua inclusão social e profissional.

Para angariar fundos para esta abertura e também para os cafés já existentes, o café inclusivo e a Associação VilacomVida estão a organizar um convívio no Armazém Lisboa – Jardim 9 de Abril, Santos, esta sexta-feira. O evento começa com um jantar volante, às 20.00, preparado pelos colaboradores do Café Joyeux, e é seguido de uma festa, às 22.00.

Tudo isto tem um custo de 40€ por pessoa, com a oferta de duas bebidas. Quem preferir saltar a refeição, também é possível fazê-lo. A entrada na festa (sem o jantar) custa 20€.

Se não quiser faltar a este convívio, inscreva-se em donativos.vilacomvida.pt ou e.3cket.com/ JOYEUXSPIRITbyLAVIVER.



