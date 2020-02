Caleidoscópio gigante no Amoreiras antecipa exposição de Van Gogh em Lisboa

Antecipando a chegada a Belém da exposição interactiva “Meet Vincent Van Gogh”, o centro comercial Amoreiras inaugura uma instalação imersiva – o KaleidoScape – onde se podem ver imagens das obras mais emblemáticas do pintor. A iniciativa arranca no sábado, dia 15 de Fevereirto.

Durante um mês, até 15 de Março, o espaço junto à escadaria central do Amoreiras serve de cenário ao caleidoscópio gigante que vai levar os visitantes numa viagem pelas imagens das obras mais emblemáticas de Vincent Van Gogh – tudo numa experiência imersiva digital com muita cor. No fundo, é um cheirinho do que se poderá ver na exposição. Esta instalação desafia a percepção humana e a interacção social, uma vez que as pessoas circulam no interior do espaço, tornando-se parte integrante das obras de arte.

"Meet Vincent Van Gogh" chega ao Terreiro das Missas, em Belém, a 28 de Fevereiro, inspirada no museu do pintor, em Amesterdão, mas numa versão interactiva e sensorial que percorre a vida e obra de um dos maiores artistas de sempre.

+ Exposições em Lisboa para visitar este fim-de-semana