Câmara de Lisboa avisa para possíveis perturbações na recolha do lixo

Não estranhe se encontrar lixo por recolher na rua esta quinta-feira, 25. Poderá haver perturbações na recolha de lixo, anunciou a Câmara Municipal de Lisboa no seu site.

A autarquia informa que, “face ao pré-aviso da greve convocada para o próximo dia 25 de Fevereiro, poderá ser afectado o normal funcionamento do sistema de recolha de lixo na capital”.

“Agradecemos a melhor compreensão para os transtornos que possam vir a ocorrer. Os serviços de higiene urbana do município irão desenvolver todos os esforços com vista a minimizar as eventuais consequências da situação assinalada bem como, após o período em causa, proceder à rápida normalização do sistema de remoção de lixo e actividades complementares, como a recolha de lixos volumosos", acrescenta a autarquia na mesma nota.

+ Paredão de Cascais vai reabrir ao público

+ Índice de mobilidade da Microsoft põe Lisboa no pódio da qualidade de estradas