Câmara de Lisboa quer alargar Passe Cultura até ao fim de 2023

O Passe Cultura permite aos moradores de Lisboa com idade até aos 23 anos ou com mais de 65 (inclusive) ter acesso gratuito a vários espaços culturais da cidade, como a Casa Fernando Pessoa, o Padrão dos Descobrimentos e o São Luiz Teatro Municipal. Agora, a Câmara Municipal quer alargar a sua vigência – que termina já esta semana, a 30 de Junho – até ao fim de 2023. A proposta vai ser avaliada em reunião na quarta-feira, dia 28.

A medida foi introduzida a 1 de Dezembro de 2022, no âmbito de um conjunto de medidas lançadas pela autarquia para apoiar as famílias e as empresas da cidade no combate à inflação. “Até ao dia 15 de Junho de 2023, usufruíram do Passe Cultura 8.565 pessoas, das quais 5.993 com 23 anos ou menos e 2.572 com 65 anos ou mais. Os equipamentos mais procurados foram o LU.CA – Teatro Luís de Camões, o São Luiz Teatro Municipal, o Padrão dos Descobrimentos e o Museu de Lisboa – Palácio Pimenta”, lê-se em comunicado da autarquia.

Segundo a mesma nota, o presidente da Câmara, Carlos Moedas, congratula-se com a “adesão expressiva dos lisboetas”, afirmando ainda que o Passe Cultura, que contempla um total de 47 equipamentos culturais municipais, “constitui um investimento muito relevante para estimular a criação de hábitos de fruição cultural”, em especial nos mais jovens e nos séniores.

Na reunião de Câmara marcada para quarta-feira, 28 de Junho, deverá ser deliberada uma proposta que visa mandatar o representante do Município para votar favoravelmente na Assembleia Geral da EGEAC a prorrogação do Passe Cultura.

