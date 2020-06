Câmara de Lisboa volta a apelar a doações para sem-abrigo

Depois de, em Abril, a autarquia lisboeta ter promovido uma angariação de bens, a campanha “Todos por todos” volta a circular agora para reforçar a necessidade de material básico para os centros e associações que acolhem pessoas em situação de sem-abrigo durante estes tempos.

Para contribuir basta enviar um e-mail (doar@cm-lisboa.pt) para a Câmara de Lisboa, que por esta altura pede sobretudo roupa de Verão, roupa interior de homem, produtos de higiene pessoal, telemóveis usados e jogos de tabuleiro, ainda que possa doar outros produtos, acordando tudo com a autarquia.

Numa acção de contacto na passada semana com a população sem-abrigo de Lisboa, Manuel Grilo, vereador com os pelouros dos Direitos Sociais e da Educação da autarquia, referiu que se mantém os quatro espaços de emergência criados no início da pandemia, destinados a acolher a população sem-abrigo. São eles o pavilhão do Clube Nacional de Natação, o do Casal Vistoso, o Pavilhão da Tapadinha e a Casa do Lago.

+ Leia aqui a nova edição digital e gratuita da Time In Portugal

+ Teatro do Bairro Alto está a recolher bens alimentares para profissionais do espectáculo e audiovisual

Share the story