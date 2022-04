Campeonato Mundial de Improviso disputa-se no Coliseu dos Recreios

Seis selecções nacionais vão defrontar-se para conquistar as gargalhadas do público e a pontuação que lhes permita levar para casa o título de Campeão do Mundo 2022.

Na sua estreia absoluta em Portugal, de sexta a sábado no Coliseu dos Recreios, o Campeonato Mundial de Improviso conta com improvisadores de peso de seis países: Espanha, Itália, Colômbia, México, Brasil e, claro, o país anfitrião, Portugal, que vai ser representado por dois improvisadores do colectivo Instantâneos. Entre os nomes mais conhecidos do público português estarão os dois representantes do Brasil, Daniel Nascimento (Barbixas) e Rafael Pimenta (Porta dos Fundos).

Como é habitual em espectáculos de teatro de improviso, é da plateia que vêm as palavras que servem de mote a cada cena de improviso, e é isso que torna cada espectáculo completamente único e irrepetível. Cada cena, de cinco minutos, põe em palco um par de países, representados por dois improvisadores cada, até que todas as equipas tenham defrontado todas as equipas e sido avaliadas pelo público e dois jurados. A pontuação obtida passa para a noite seguinte, em que se disputa a eleição do Campeão do Mundo 2022 entre as duas equipas finalistas.

Mas não se pense que há quem chegue à noite da final já derrotado ou quase eleito. Neste campeonato teatral em que tudo é fora da caixa, as equipas podem ainda jogar trunfos, como por exemplo o que lhes permite trocar de pontuação com os adversários, e assim ficar em vantagem, caso o público lhes dê a vitória nessa ronda. E há ainda uma banda de música a acompanhar todo o espectáculo e um árbitro de apito em riste a fazer cumprir os tempos, penalizar anti-jogo e piadas ofensivas.

O 1.º Campeonato Mundial de Improviso é organizado e produzido pelo colectivo Instantâneos, responsável também pelo Espontâneo – Festival Internacional de Teatro de Improviso, que celebra em 2022 a sua décima edição. O Campeonato é uma edição comemorativa dos dez anos deste festival que tem trazido a Portugal alguns dos nomes mais relevantes desta arte.

Coliseu dos Recreios. Rua das Portas de Santo Antão, 96. Sex-Sáb 21.30. 3,5€-20€. Saiba mais em Instantâneos

+ ‘O Limpo e o Sujo’ e outras peças de teatro para ver esta semana

+ Fãs do terror, uni-vos na nova casa do streaming: o FilmTwist