Campo de Ourique é palco de festa da cerveja durante dois dias

O Mercado de Campo de Ourique vai ser palco de um festival da cerveja. No final desta semana, entre 29 e 30 de Abril, conte com cevada e muita música.

O Festival da Cerveja do Mercado de Campo de Ourique arranca já esta sexta-feira, 29 de Abril, a partir das 18.30. No dia seguinte, 30 de Abril, estreiam-se os copos mais cedo, a partir das 12.00. O programa inclui música até à 01.00.

Entre os rótulos disponíveis, com preços entre os 2,50€ e os 6€, encontram-se marcas como Schneider Weisse, Kona ou Epic Brewing, distribuídas em Portugal pela One Pint, bem como as cervejas Trindade e Hop House 13, disponibilizadas pela Central de Cervejas.

Na sexta-feira, 29, o novo DJ residente do mercado, que voltará todas as sextas, passa música a partir das 21.00. Já no dia 30, a animação fica a cargo da banda Beliche.

Mercado de Campo de Ourique. 29-30 Abr, Sex 18.30-01.00 e Sáb 12.00-01.00. Entrada livre.

