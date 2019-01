Campo Pequeno recebe escultura em chocolate de “A Guerra dos Tronos”

As festividades passaram, mas não pense que vai recuperar dos abusos gastronómicos, muito menos cortar no açúcar. O Chocolate em Lisboa volta a ocupar o Campo Pequeno, de 31 de Janeiro a 3 de Fevereiro, com 60 novos expositores, showcookings, workshops com chefs e uma área dedicada à escultura com direito a uma cadeira de chocolate inspirada na série A Guerra dos Tronos.

O Chocolate em Lisboa traz o habitual mercado à praça e este ano conta com mais de meia centena de novos expositores com todo o tipo de chocolate – das tabletes aos brownies, para comer por lá ou para levar para casa. A isto juntam-se os showcookings, no Palco Chococooking, que terá vários chefs ao comando como Joaquim Sousa (chef de pastelaria Ladurée), Fabian Nguyen (chef de pastelaria do Ritz), Francisco Siopa (chef executivo de pastelaria do Midori) ou Salomé Inácio (chef de pastelaria do Praia D’el Rey Golf & Beach Obidos).

Quanto aos workshops e provas especiais, essas estão guardadas para os dias 2 e 3 de Fevereiro e são gratuitas, com temáticas como “A Rota do Cacau na Venezuela”, “Conjugação de Vinhos e Chocolate” ou “Tertúlia com sabor a cacau e benefícios para a Estética”. O resto do programa será anunciado em breve.

A sexta edição do Chocolate em Lisboa reserva um lugar especial às esculturas, uma das atracções do evento. O mármore e o bronze transformam-se em chocolate esculpido no Espaço com Cheiro a Chocolate – e é aqui que está instalada o trono da série da HBO A Guerra dos Tronos, que poderá ser usada como cenário de fotografias. Se a arte escultórica lhe apraz ainda pode dar um saltinho ao Palco Crown Wheel que terá artistas a trabalhar ao vivo esculturas em chocolate ou deitar olho à exposição de esculturas (de 80cm a 1,60m) feitas pelo chef chocolatier Eduardo Cerqueira.

Campo Pequeno. 31 de Janeiro - 2 de Fevereiro 10.30-21.30 e dia 3 de Fevereiro 10.30-21.00. 4€.

