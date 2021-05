Campo Pequeno recebe espectáculo-piloto a 9 de Maio

A praça do Campo Pequeno vai ser palco do primeiro evento-teste em Lisboa a 9 de Maio. O quarto espectáculo-piloto no país vai ser dedicado ao humor, convidando os humoristas Nilton, Aldo Lima, Tio Jel, Joana Gama e Mangope. O grande objectivo, refere uma nota enviada pelos promotores do evento, é “obter os estudos clínicos pelas autoridades de saúde que permitam o aumento das lotações de salas de espectáculos e a viabilidades de grandes eventos, como os festivais ou festas da cidade”.

Este primeiro espectáculo terá uma lotação de 1000 pessoas, testando a capacidade da sala em dois-terços. Os espectadores serão divididos em quatro grupos – na plateia par e ímpar e em dois sectores de bancada. O uso de máscaras é obrigatório e é obrigatório a apresentação de um teste rápido de antigénio, feito no dia do espectáculo.

Os bilhetes já se encontram à venda através da Ticketline e têm um custo de 2€ (com o teste incluído). A receita irá reverter para a União Audiovisual. A compra dos ingressos só é concluída depois do agendamento de um teste rápido de antigénio, realizado a 9 de Maio, a partir das 10.00, por elementos da Cruz Vermelha Portuguesa, nas imediações.

