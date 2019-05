Campolide tem duas passadeiras arco-íris e não vai parar por aqui

“Hoje, pela primeira vez, Lisboa acordou com passadeiras com padrão arco-íris.” André Couto, presidente da Junta de Freguesia de Campolide anunciou esta segunda-feira na sua página de Instagram que afinal Lisboa pode ter passadeiras arco-íris.

Depois da polémica com a mesma proposta para a freguesia de Arroios, Campolide atravessou a questão com pinceladas no chão.

No início de Maio, na Assembleia de Freguesia de Arroios, dois representantes do CDS-PP propuseram comemorar o Dia Internacional de Luta contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia (assinalado a 17 de Maio) com passadeiras LGBT+ na Avenida Almirante Reis. Mas na altura várias vozes se levantaram contra a proposta, dizendo que esta seria ilegal, uma vez que as passadeiras devem estar pintadas de branco.

André Couto discorda: “O regulamento pede que as passadeiras tenham faixas brancas. As faixas estão lá e o contraste assegurado”, explica o autarca de Campolide via Instagram.

As duas coloridas passadeiras ficam na Rua de Campolide e na Travessa Estevão Pinto e mais três estão a caminho na freguesia.

Este não é uma ideia nova. Em todo o mundo há várias cidades com passadeiras arco-íris, como Los Angeles, Filadélfia, Roterdão ou Bruxelas.

