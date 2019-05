Village Underground recebe festival de arte e tatuagens

O Village Underground, acabadinho de completar cinco anos, recebe a 25 de Maio o Tattoo & Art Festival, um festival com tatuagens, performances de ilustradores e graffiters, música e workshops.

Entre as 10.00 e as 02.00, pode decidir se quer dar um pezinho de dança, assistir a uma palestra ou marcar a derme de forma permanente. Sobre esta última possibilidade, pode fazer frente às agulhas com artistas reconhecidos como Susboom – artista do Porto conhecida pelo seu traço fino e formas geométricas –, Elu Ayana, Lobo Sheila, Anita Le Saint ou Agatris.

No que diz respeito à arte, para além das bancas com peças de arte alternativas que estarão à venda ao longo do dia, pode ainda assistir a performances ao vivo de ilustradores e graffiters – é o caso da graffiter brasileira Natê Marçal.

Para quem quiser abanar-se ao som de outros ritmos, há actuações entre as 15.00 e as 23.00 das bandas LàGardere e BADAN. Das 23.00 às 02.00, há DJs e uma pista de dança à séria.

Ao longo do dia, o famoso autocarro do Village recebe workshops e palestras de 30 minutos sobre sustentabilidade. Sem sair da temática, a aposta para este festival, organizado pela Fever, está nas food trucks de comida biológica e bares de cerveja artesanal.

Já pode comprar os bilhetes que agora numa primeira leva custam 8€.

