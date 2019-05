Village Underground ganha entrada própria na Avenida da Índia

Sabe aquelas dezenas de metros que tinha de percorrer entre a entrada do Museu da Carris e o Village Underground? A partir de agora, vai deixar de se dar a esse trabalho. O Village terá uma entrada própria do lado da Avenida da Índia. A inauguração acontece a 11 de Maio, data da festa de aniversário.

A celebrar cinco anos, o Village Underground dá agora um importante passo para a sua independência enquanto espaço cultural da cidade. O acesso era sempre feito pelo Museu da Carris, na Rua Primeiro de Maio, "o que limitava bastante os acessos e fazia dele um sítio que se via da rua, mas onde dificilmente se chegava a entrar", como se lê no comunicado. Assim, o espaço terá agora uma entrada própria do lado da Avenida da Índia. Esta passará assim a ser a entrada principal do local.

A inauguração oficial, que conta com a presença do Presidente da Câmara Fernando Medina, está marcada para este sábado, 11, dia em que o Village celebra o aniversário com uma festa de 18 horas de música.

Será ainda lançado um vídeo sob o mote de “quebrar muros e barreiras”, uma espécie de manifesto cultural com a participação de artistas ligados ao universo do Village como Kalaf, Carlão, Karlon, Da Chick, DJ Glue, Marinho ou Kruella D´Enfer.

