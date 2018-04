Canal História apresenta 'Capos'

O colombiano Pablo Escobar, o mexicano “El Chapo” e os americanos John Gotti e James J. Bulger são os quatro líderes do crime biografados em Capos, a nova série documental do Canal História, na sua primeira temporada.

Em quatro episódios de duas horas cada, vamos conhecer detalhadamente de onde vieram estes homens, como chegaram às respectivas posições de predominância no submundo, quais as características das suas personalidades e como estruturaram as suas operações criminosas, de que forma mandavam nelas e as muitas barbaridades por que são responsáveis.

Para o fazer, Capos recorre a imagens de arquivo, recriações dramatizadas e depoimentos quer de agentes da lei, militares, juristas e políticos que combateram Escobar, “El Chapo”, Gotti e Bulger, quer de homens que serviram sob as suas ordens.

