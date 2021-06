Canal Panda celebra 25 anos em Setembro com concertos ao ar livre

O Canal Panda está a preparar-se para soprar 25 velas em mais um concerto de aniversário. O evento ao ar livre deverá acontecer nos dias, 3, 4 e 5 de Setembro, no Estádio Municipal Mário Wilson, em Oeiras. A presença das personagens de séries como Masha e o Urso, Porquinha Peppa, Coelho Simão e Ovelha Choné já está confirmada.

“É um momento inédito de celebração e reunião, que surge depois de uma longa ausência de espectáculos infantis, no sentido de proporcionar um dia inesquecível, num ambiente confortável e seguro”, afirma Jorge Ruano, director de marketing do canal. Com apresentação de Francisco Garcia, Joana Aires e Filipe Gonçalves, a Banda do Panda será a estrela principal do cartaz deste espectáculo com uma hora e um quarto de música, dança e muita alegria.

Com várias sessões diárias disponíveis, os bilhetes já estão à venda na Bilheteira Online e nos locais habituais. Até 5 de Julho, poderá usufruir de 15% de desconto: a partir de 17,50€ para uma entrada individual e 60€ para pacotes familiares de quatro bilhetes (agrupados no mesmo círculo, de forma a assegurar o distanciamento social entre famílias).

Estádio Municipal Mário Wilson, Oeiras. De 3 a 5 de Setembro. Sex 15.00 e 18.30, Sáb-Dom 10.00, 15.00 e 18.30. 14,88€/sessão em bancada até 5 de Julho.

