Cancelada em 2020, a ARCOlisboa regressa em Maio de 2021

A feira internacional de arte contemporânea ARCOlisboa, extensão da ARCOmadrid que chegou à capital portuguesa há quatro anos, só regressa em 2021.



No início deste mês, a Feira Internacional de Madrid (IFEMA), que organiza o evento em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa, adiou o evento que estava marcado para o próximo mês de Maio, mas sem adiantar mais pormenores. Esta sexta-feira, a organização divulgou as novas datas da ARCOlisboa: entre 13 e 16 de Maio de 2021 estará de regresso à Cordoaria Nacional.

Nesta que será a quinta edição em Lisboa, são esperadas cerca de 70 galerias e centenas de artistas, coleccionadores, comissários e outros profissionais do meio. "Esta decisão partiu de uma cuidada avaliação da situação gerada pela COVID-19 por parte do Comité Organizador da Feira e de todas as entidades envolvidas na organização do evento", lê-se num comunicado da IFEMA que está a trabalhar em alternativas online para reforçar a visibilidade das galerias participantes na ARCOlisboa.

