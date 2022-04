Candidatos ao LUX Prémio do Público passam pela Cinemateca

Vai ser possível ver alguns dos melhores filmes europeus dos últimos meses entre esta quarta-feira, 6 de Abril, e sexta-feira, 8, na Cinemateca. O primeiro, com exibição marcada para as 19.00 de quarta, é Quo Vadis, Aida?, de Jasmila Zbanic. Seguem-se Flee – A Fuga, de Jonas Poher Rasmussen, pelas 19.30 de quinta, e A Grande Liberdade, de Sebastian Meise, na sexta, mais uma vez pelas 19.00. Estes três filmes são os candidatos ao LUX Prémio do Público, que vai ser atribuído a 8 de Junho.

Quo Vadis, Aida? é uma produção da Bósnia e Herzegovina e esteve nomeada para o Óscar de Melhor Filme Internacional em 2021. A acção tem a desintegração da Jugoslávia e a Guerra da Bósnia como pano fundo, e acompanha Aida Selmanagić (Jasna Djuricic), uma tradutora bósnia ao serviço da ONU, que tenta salvar a família após tropas sérvias tomarem conta da sua cidade.

Flee – A Fuga é um documentário animado que reconstrói a história de um refugiado afegão que viajou sozinho para a Dinamarca nos anos 90. Acumulou prémios em vários festivais estrangeiros e esteve nomeado para três Óscares este ano – Melhor Filme Internacional, Melhor Documentário, Melhor Filme de Animação – mas os dinamarqueses saíram da cerimónia de mãos a abanar.

Por fim, A Grande Liberdade acompanha a perseguição da homossexualidade na Alemanha nas décadas que se seguiram à II Guerra Mundial. O filme de Sebastian Meise venceu Prémio do Júri em Cannes e integrou a programação da KINO – Mostra de Cinema de Expressão Alemã deste ano.

É a segunda vez que o LUX – Prémio Europeu do Público para o Cinema é atribuído pelo Parlamento Europeu e a European Film Academy, em parceria com a Comissão Europeia e a Europa Cinemas. O novo galardão é o sucessor do antigo Prémio Lux, atribuído pelo Parlamento Europeu, e do People’s Choice Award, da European Film Academy. Até 25 de Maio, é possível votar online no melhor filme.

