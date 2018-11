Cantinho do Vintage prepara venda de garagem este sábado

Mais uma voltinha pelo mundo vintage em Marvila. O Cantinho do Vintage organiza este sábado, dia 1, mais uma das suas habituais vendas de garagem, mas esta vem com uma etiqueta que grita "Natal".

Neste armazém de mais de cinco mil metros quadrados, onde o saudosismo a outros tempos toma conta das pessoas, há peças de todos os tamanhos e feitios e para todas as divisões da casa. A grande maioria das peças do Cantinho do Vintage são compradas em feiras na Dinamarca, Noruega, Suécia, Alemanha e França, e servem para trazer para Lisboa o melhor do estilo vintage, industrial e nórdico para a decoração da casa.

Portanto, se quiser dar uma prenda a si mesmo ou àqueles amigos que acabaram de mudar de casa, a irreverência mora aqui e é um bela oportunidade de negócio.

Na onda do espírito natalício, de 1 a 22 de Dezembro o Cantinho do Vintage faz reverter 1€ em cada 100€ de compras para a Associação Aldeias de Crianças SOS.

Rua do Açúcar, 19. Sáb 09.30-19.00.

+ Marcado: dois dias de música, cerveja e mercado em Marvila