Capicua e Toy vão dar concerto gratuito no Campo das Cebolas

Para assinalar o 10.º aniversário da freguesia de Santa Maria Maior, o Campo das Cebolas recebe a primeira edição do Portas do Mar, um festival gratuito, marcado para 22 e 23 de Setembro.

São dez anos de Santa Maria Maior, motivo suficiente para a freguesia montar um palco no renovado Campo das Cebolas – agora Largo José Saramago – e convidar os lisboetas (e não só) para dois dias de concertos em português.

A primeira edição do Portas do Mar começa na sexta-feira, dia 22 de Setembro, com os concertos de Kumpania Algazarra, às 21.00, e Toy, às 22.00. No sábado, é a vez do rapper L-Ali (um artista de Alfama) subir ao palco, pelas 21.00. Uma hora depois, Capicua encerra o programa de festas.

Largo José Saramago (Campo das Cebolas). 22-23 Set 21.00. Entrada livre

