Festival de Bem-estar regressa a Alvalade já na sexta-feira

É caso para dizer que se vai estar muito bem em Alvalade. Pelo menos, durante o próximo fim-de-semana. O Festival de Bem-estar, outrora Feira Alternativa, está de volta naquela que é a sua 17.ª edição, já a partir da próxima sexta-feira, no Parque de Jogos 1.º de Maio.

Conte com uma agenda repleta de workshops e palestras, mas também com dezenas de bancas dedicadas a terapias alternativas, cosmética natural, nutrição, artesanato e esoterismo. Afinal, falamos de um evento que se apresenta como sendo o maior e mais antigo do país, no que toca a este tipo de terapias.

Áreas como o feng shui, a meditação, o yoga ou a culinária vão ser das mais exploradas ao longo dos três dias do festival. Através de sessões práticas e workshops, mas também em conversas e showcookings. Fenómenos da actualidade como as Constelações Familiares e a Consciência Sistémica também estão representados no programa, com presença confirmada de Maria Gorjão Henriques e Teresa Brandão, respectivamente.

Confirmadas estão também quatro sessões de gazing pelo croata Braco, que se diz ser capaz de dotar a audiência de força interior só através do olhar, e do músico Rão Kyao, que preparou um recital meditativo para as 21.30 de sexta-feira. Ambos os momentos requerem a compra de um bilhete extra (7,50€) além da entrada no festival.

Parque de Jogos 1.º de Maio (Alvalade). Sex 15.00-23.00, Sáb 10.00-23.00, Dom 10.00-21.00. 7,50€-10€

