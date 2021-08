Caravana de automóveis pré-guerra chega ao Estoril em Outubro

Foi a 27 de Outubro de 1902 que arrancou a primeira corrida de automóveis em Portugal. Nessa primeira edição, a prova desportiva Grande Corrida Figueira da Foz - Lisboa decorreu entre estas duas cidades. Cascais tinha sido a primeira meta escolhida, mas o destino foi alterado à última da hora. Mais de um século depois, a vila será o ponto de chegada destes carros clássicos pré-II Guerra Mundial, embora numa versão não competitiva chamada Cartrack Figueira da Foz - Estoril.

Este novo passeio comemorativo, inspirado na corrida mais antiga da Península Ibérica, é organizado pelo Museu do Caramulo e o clube Pre-War Racers Portugal, em parceria com o ACP Clássicos e o Clube Português de Automóveis Antigos. Arranca a 8 de Outubro na Figueira da Foz e chega ao Estoril no dia seguinte, mesmo a tempo do Estoril Classics, evento que decorre entre 8 e 10 de Outubro, e que terá os participantes deste raide em exposição em frente ao Casino do Estoril.

“Os modelos pré-guerra, produzidos até 1939, fazem parte de uma geração em que os automóveis e motos eram feitos sem limitações, com elevada elegância e exuberância, com atenção aos detalhes e materiais, o que lhes conferia uma presença que hoje raramente se encontra”, descreve a organização. “É uma era especial que merece ser vista e celebrada.”

