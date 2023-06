Carlão, Virgul e A Garota Não animam as festas de Almada

O Está Tudo em Festa! regressa a Almada, já a partir desta quinta-feira. Este ano, os festejos assinalam os 50 anos da cidade de Almada e contam com diversas actividades, entre elas um desfile de marchas populares e os concertos de Carlão, Virgul, A Garota Não e muitos outros artistas.

No dia 24 de Junho, após o cortejo dos 50 anos da cidade de Almada (19.00) e de um espectáculo de artes circenses, dança, representação e música (21.00), junto à Fragata de D. Fernando II e Glória, em Cacilhas, segue-se o concerto do almadense Carlão (22.30).

Na noite de São João, de 23 para 24 de Junho, as Marchas Populares de Almada desfilam na Avenida António José Gomes, na Cova da Piedade (20.30), seguindo-se um baile no Jardim da Cova da Piedade com a Banda Sense (00.00).

Mas não precisa de esperar até ao fim do mês para desfrutar da festa, porque já esta sexta-feira a banda Fogo Fogo actua no Largo da Igreja, na Trafaria (21.30). No dia seguinte, é a vez de Virgul dar música à Praça da Portela, no Laranjeiro (21.30).

A 7 de Junho, Luís Trigacheiro junta-se ao Grupo Coral e Etnográfico Amigos do Alentejo do Feijó no Parque Multiusos, em Sobreda (21.30).

No Museu de Almada – Casa da Cidade, actuam Jorge Palma Trio dia 9, e A Garota Não dia 18 (21.30). No dia seguinte, Paulo Flores canta no Parque Aventura, na Charneca da Caparica (21.30).

Os mais novos podem contar com um concerto de Nina Toc Toc, a 11 de Junho, no Parque Urbano de Santo António da Caparica (18.00). No mesmo local, dia 16, é a vez de Piruka subir ao palco (21.30).

Pedro Tochas promete deixar o público a rir com um espectáculo no dia 17, no Museu de Almada – Casa da Cidade (21.30). E antes disso, Cremilda Medina apresenta o novo álbum Nova Aurora no Auditório Fernando Lopes-Graça (21.00).

Ao longo do mês inteiro de Junho, também pode contar com peças de teatro, oficinas artísticas, momentos de leitura, jogos e circo no âmbito do programa Festival das Sementes, pensado para miúdos e graúdos. Ainda pode participar em workshops, em actividades desportivas e gastronómicas.

Arraiais não faltarão pela cidade de Almada, como o Arraial no Pragal (23 de Junho a 1 de Julho), o Arraial de São Pedro da Trafaria (28 de Junho a 1 de Julho), o Arraial na Caparica (2 de Julho), entre outros.

Almada, vários locais. 1 Jun-2 Jul, vários horários. Entrada livre

