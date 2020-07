Carpintarias de São Lázaro reabrem com nova exposição e entrada gratuita no Verão

Depois de uma pausa forçada, os portões das Carpintarias de São Lázaro voltam a abrir a 18 de Julho, com uma instalação do cineasta australiano James Newitt.

Depois de mais de três meses fechado, as Carpintarias de São Lázaro reabrem a 18 de Julho (sábado) com uma exposição inédita do australiano James Newitt, Fossil, que permanecerá no espaço até 29 de Agosto. A entrada é gratuita.



Artista visual e realizador a viver entre Lisboa e Hobart, na Tasmânia, Newitt já expôs individualmente e de forma colectiva por cá na Appleton Square, no Ar Sólido e no Maumaus Lumiar Cité. A exposição que se prepara para apresentar agora é, antes de mais, uma curta-metragem que explora os lapsos na memória e as lacunas na linguagem de alguém em recuperação de um trauma.

O filme foi uma encomenda da Art Gallery of New South Wales, em Sydney, para a exposição “The National 2019: New Australian Art” e foi filmado na íntegra nas próprias Carpintarias. Estreia-se na Europa em formato instalação, que ocupa vários espaços do centro cultural. No piso 0, será projectado o filme na íntegra em grande dimensão e no piso -1 haverá uma instalação imersiva.

As Carpintarias de São Lázaro foram devolvidas à cidade, no início de 2019, enquanto pólo de criação multidisciplinar e contemporâneo. São uns valentes 1600 metros quadrados, repartidos por três pisos, que albergam projectos de áreas como as artes visuais, a música, o teatro, a dança, o cinema e a gastronomia. Agora, como obrigam os tempos, tem novas regras de higiene e segurança: o número de entradas é controlado, o uso de máscara é obrigatório e haverá sinalética de distanciamento para uma circulação mais fluída. A entrada passa a ser gratuita na reabertura, pelo menos durante o Verão.



Rua de São Lázaro, 72. Qui-Dom 12.00-18.00. Entrada livre.

+ Leia aqui a Time In Portugal desta semana

+ Exposições em Lisboa para visitar este fim-de-semana

Share the story