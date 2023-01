Carruagem subiu à superfície para contar a história do Metro de Lisboa

À boleia do 75º aniversário da empresa, foi inaugurada esta sexta-feira a exposição “O Metro dá vida à cidade”, no interior de uma carruagem instalada na Praça do Comércio.

É um equipamento bastante familiar para quem está habituado a circular debaixo de terra. Mas, agora à superfície e apesar de estar imóvel, esta carruagem leva os visitantes numa viagem pela história do Metropolitano de Lisboa, ao mesmo tempo que dá a conhecer os projectos que estão a ser desenvolvidos no âmbito do seu Plano de Expansão e Modernização.

Inaugurada esta sexta-feira, na exposição “O Metro dá vida à cidade” pode ficar a conhecer algumas das datas mais marcantes da história da empresa. Como 1948, ano da escritura de constituição da sociedade “Metropolitano de Lisboa, S.A.R.L”, que se encontra exposta. É a partir desse momento que se contam estes 75 anos e não a partir de 1959, ano em que foi inaugurada a primeira rede do metro em Lisboa, então com 6,5 km de extensão e 11 estações no total.

Hoje, a rede tem um total de 44,2 km e 56 estações, números que vão aumentar nos próximos anos, com o anunciado prolongamento da Linha Vermelha e a abertura das novas estações Campolide/Amoreiras, Campo de Ourique, Infante Santo e Alcântara, onde o metro vai chegar em 2026. Este prolongamento está enquadrado no Plano de Recuperação e Resiliência 2021-2026, com um financiamento de cerca de 405 milhões de euros.

+ Metro. Análise de impacte ambiental atrasa Linha Violeta para 2026

+ As apps que ajudam a navegar pelos transportes públicos de Lisboa