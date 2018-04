Carte D’Or abre loja em Lisboa este ano

Se é daqueles que faz frente aos seus amigos e defende com unhas e dentes que "gelados é todo o ano" vai gostar de saber que a conhecida marca de gelados Carte D'Or vai abrir a sua primeira loja. A morada ainda é desconhecida – sabe-se apenas que será no centro da cidade.

O novo posicionamento da Carte D'OR começou em 2017 mas é em 2018 que chegam as maiores novidades. “O studio Carte D'Or em Lisboa foi uma aposta que resultou deste novo posicionamento que queremos ter”, explica Maria Paiva, uma das representantes presentes no jantar de apresentação dos novos sabores de gelado. “Nesta loja o foco está na experiência, o consumidor pode ser o artista da própria sobremesa e personalizá-la. Tudo vai ser diferente naquele novo espaço.”

A abertura de uma pop-up store em Paris em 2017 foi o início deste reposicionamento: chama-se Maison Carte D'Or e é lá que reinventam os clássicos das pastelarias francesas dando destaque aos gelados. Por cá, a nova loja abre durante este ano – ainda sem data concreta – e funcionará de forma semelhante à Maison, com especial atenção à personalização do produto e à escolha de cada consumidor.

Além da abertura do primeiro espaço de rua, a marca lançou agora dois novos sabores para reforçar mote de #sobremesaperfeita. De um lado tem o blueberry cheesecake, para os amantes de doces com frutos vermelhos, e do outro lado o coco choco parfait, para quem não dispensa o tradicional sabor a chocolate, mas com o toque tropical do coco.

A Carte D'Or tem também já disponível no mercado uma gama bio para “responder às tendências e exigências do consumidor, que procuram cada vez mais produtos deste tipo”, conta-nos Patrícia Filipe, outra das representantes da marca de gelados. "A Carte D'Or é uma marca que se preocupa com a origem do produto, para garantirmos a qualidade do que apresentamos ao consumidor final."

