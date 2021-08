Casa de Pandora: um mercado multicultural no Chapitô

Está marcada para os dias 25 e 26 de Setembro mais uma edição do mercado Casa de Pandora. O local escolhido volta a ser a tenda do Chapitô e entre as áreas representadas nesta montra de cultura urbana encontramos a música, a moda, as artes visuais e a gastronomia.

O mercado com um conceito multicultural nasceu há sete anos, na cidade brasileira de São Paulo. Mais tarde, Taty Alves, a produtora responsável pelo projecto, trouxe-o para o lado de cá do Atlântico. Esta é a terceira edição do Casa de Pandora em Lisboa.

Como nos anos anteriores, o foco estará nos autores e artesãos locais. Dos acessórios de moda e vestuário às bancas de discos, passando por uma programação de workshops e performances, o convite estende-se a toda a família, já que crianças também são convidadas a juntarem-se às compras. Para miúdos e adultos a entrada é gratuita.

Costa do Castelo, 1. Dias 25 e 26 de Setembro (Sáb e Dom), 14.00-21.00.

