Casa do Capitão recebe Mercado de Ilustração este fim-de-semana

A Casa do Capitão, no Hub Criativo do Beato, está prestes a acolher um Mercado de Ilustração. No próximo fim-de-semana, nos dias 17 e 18 de Julho, é convidado a aparecer a partir das 12.00. A entrada é livre.

Entre os participantes, encontrará o Ar.Co – Centro de Arte e Comunicação, a APRE!, a ilustradora Carolina Celas (autora de Horizonte, editado pela Orfeu Mini) a revista Dois Pontos, a FICA – Oficina Criativa, a ilustradora Inês Viegas Oliveira, a livraria infantil It’s a Book, a Lavandaria Studio Shop, a Mago Studio, a Oficina do Cego, a editora infantil Planeta Tangerina, a editora e tipográfica Serrote e a editora Triciclo.

Além do Mercado de Ilustração, que decorre até às 20.00, na Pastelaria da Casa do Capitão, a programação inclui ainda um concerto de Catarina Munhá (Sáb 17.00), uma performance de Almirante Ramos (Dom 17.00) e vários DJ sets no terraço (Sáb 18.30 e Dom 13.00 e 18.30).

Aberta de quarta a domingo, a Casa do Capitão assume-se como um espaço de programação multidisciplinar para todas as idades, onde também é possível almoçar, jantar, petiscar e bebericar, fruto de uma parceria com A Praça e The Browers Company.

Rua do Grilo 119. Mercado de Ilustração: Sáb-Dom 12.00-20.00. Entrada livre.

