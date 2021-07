Casa do Capitão recebe primeiro mercado de negócios do Afrolink

A plataforma Afrolink, dinamizada pela jornalista e militante anti-racista Paula Cardoso, dedica-se a divulgar e promover online os negócios e projectos de profissionais africanos e afrodescendentes em Portugal. Um trabalho vital, que este fim-de-semana se vai materializar ao vivo, num mercado e uma série de iniciativas na Casa do Capitão.

A primeira edição do mercado de negócios do Afrolink arranca no sábado, 31 de Julho, que é o Dia da Mulher Africana, e continua no domingo, 1 de Agosto. Das 10.00 às 15.30 será possível visitar as bancas de produtores e criadores de áreas como a literatura, as artes visuais, a gastronomia, o vestuário, os acessórios de moda, a beleza e bem-estar, o artesanato e a fotografia.

O ponto alto do fim-de-semana, no entanto, será a emissão presencial do talk show online O Lado Negro da Força, co-apresentado por Paula Cardoso, que terá como convidada a deputada do Bloco de Esquerda e candidata à Câmara Municipal de Lisboa, Beatriz Gomes Dias. A conversa vai fluir entre as 17.00 e as 18.30 de domingo, com o intuito de “pensar os negócios e o consumo negros”.

Mas há mais actividades paralelas ao mercado. Também será possível participar na oficina “Passeio pelas palavras”, das 11.00 às 12.30 de sábado, e numa roda de conversa sobre o documentário As Vozes da Mulher Negra, entre as 14.00 e as 15.30 do mesmo dia. Duas iniciativas organizadas em parceria com o INMUNE – Instituto da Mulher Negra em Portugal, que faz três anos e vai abrir as portas de um estúdio fotográfico na Casa do Capitão, entre as 10.00 e as 15.30 do fim-de-semana.

O programa inclui ainda um concerto de Bárbara Whanon, entre as 18.00 e as 19.30 de sábado, e um DJ set de Lady G Brown, das 20.00 às 22.30 do mesmo dia. No domingo, será apresentada a Makeba Magazine, fundada por Miriam Morais, das 11.00 às 12.30, e promovido um encontro com a doula Carolina Coimbra, das 15.30 às 16.30. A noite termina com um set de DJ Lucky, a partir das 20.00.

