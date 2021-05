Casa do Capitão volta a abrir as portas a partir de 19 de Maio

O pop-up da CTL no Hub Criativo do Beato regressa ao espaço que ocupou entre Agosto e Outubro do ano passado.

Pelo segundo ano consecutivo, a Casa do Capitão vai dar cor e música ao nosso Verão (e não só). O pop-up da CTL no Hub Criativo do Beato, que no ano passado funcionou entre Agosto e Outubro, vai retomar a programação na próxima quarta-feira, 19 de Maio, e deve continuar aberto até Outubro.

No primeiro dia, vai ser possível assistir a “UTOPIA MACHINE art ensemble: Colors featuring music”, uma exposição acompanhada por um concerto no terraço da Casa do Capitão. O projecto junta o artista plástico Francisco Vidal e o trompetista Ricardo Pinto a Eduardo Lala, Francisco Ferreira e Luís Candeias. Depois, há um DJ set de Mãe Dela.

Mas há mais música para ouvir na primeira semana. Na quinta, 20, há um concerto de Tristany, seguido de um DJ set de Shaka Lion. Na sexta, 21, a cantora e compositora Lula Pena sobe ao palco e Maurício Lage passa música. No sábado, 22, actuam Beatriz Pessoa e Mariana Camacho, e Diana Oliveira gira discos. Por fim, no domingo, 23, a banda sonora é escolhida por Those Dancing Days.

Para o resto do mês, já estão marcados concertos de João Borsch, Rapaz Ego, Tó Trips e Casper Clausen, entre outros. E há mais novidades a caminho, até porque a Casa Capitão é uma das salas de espectáculos onde se realizarão alguns concertos do Circuito Lisboa, promovidos com o apoio da autarquia entre Maio e Junho.

Não se vai apenas ouvir música na Casa do Capitão. Tal como no ano passado, vai ser possível comer e beber no número 119 da Rua do Grilo 119, graças às parcerias com A Praça Hub e The Browers Company. Além disso, também haverá workshops e oficinas para crianças. As primeiras serão organizadas pela Triciclo Editora e o AtelierSer, no fim-de-semana de 22 e 23 de Maio.

A programação para os próximos meses irá sendo anunciada em casa-capitao.com. Também dará para comprar os bilhetes para os espectáculos no site.

