Casa Mexicana: de mercearia online a loja de porta aberta na Praça das Flores

Apareceu na pandemia para nos pôr a cozinhar receitas mexicanas com os ingredientes certos, e há uns meses transformou-se em loja. Em breve, há um pop-up com comida de rua e um workshop sobre mariscos mexicanos.

Paulina Gallardo nasceu em Tijuana, no Norte do México, mudou-se para San Diego, nos Estados Unidos, e agora vive em Lisboa, onde em 2020 decidiu abrir uma mercearia online com os melhores produtos do seu país. A sua preocupação foi encontrar os produtos que serviria a amigos e familiares – autênticos. A ambição cresceu, tal como a procura, e a Casa México deu lugar à Casa Mexicana, de portas abertas desde o final de Outubro numa pequena loja perto da Praça das Flores.

Hoje, a Casa Mexicana tem clientes fiéis e serve grande parte dos restaurantes mexicanos, um pouco por todo o país. “É bom crescer junto dos restaurantes”, diz Paulina, contando que todos os dias lhe chegam contactos de pessoas que querem abrir um restaurante mexicano. “Muitos nem são contactos para restaurantes totalmente mexicanos”, acrescenta ainda. Basta ter tacos no menu para já fazer sentido estabelecer contacto com a Casa Mexicana.

A ideia de abrir uma loja não existia desde o início, até porque o projecto nasceu em plena pandemia. Mas uma oportunidade lançada pela Junta de Freguesia da Misericórdia acabaria por mudar os planos. “Fizemos um pop-up no Mercado de São Bento e correu muito bem.” O espaço que apareceu ali ao lado acabou por ser a desculpa perfeita para dar o passo de fazer crescer a mercearia. Tudo o que está à venda no site está ali – e o que não está também se arranja, ou não estivesse a responsável sempre à procura de mais.

E há de tudo. Paulina conta que são as malaguetas mexicanas, as tortilhas e o chipotle os produtos mais procurados, mas também têm muita saída os kits para se aventurar na cozinha em casa. No site da mercearia há várias receitas – e Paulina também organiza workshops. O próximo está marcado para 5 de Junho, no Weat, o hub gastronómico em Alcântara, e terá como tema os mariscos mexicanos (75€).

Antes disso, regressa o pop-up ao Mercado de São Bento, já a partir desta quinta-feira, e até ao final de Maio. O destaque é a comida de rua – tacos, burritos, quesadillas. “Antes desta loja, foi no Mercado de São Bento que começámos, com um pop-up, é bom podermos voltar. É uma exposição dos nossos produtos.”

Rua da Quintinha, 72 B (São Bento). 21 248 5991. Seg-Sex 11.00-14.00/ 15.00-19.00. Sáb 11.00-14.00/ 15.00-17.00

