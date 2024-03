'Casa Portuguesa' volta à cena em Maio, no Teatro Maria Matos

Estreou em 2022, no Teatro Nacional Dona Maria II (TNDM II), em Lisboa. Passou por Ponta Delgada, por Faro e pelo Porto e, agora, volta à cena na capital. Casa Portuguesa, escrita e encenada por Pedro Penim, sobe ao palco do Teatro Maria Matos entre 9 de Maio e 7 de Julho.

A peça centra-se na história de um ex-combatente da Guerra Colonial que se vê confrontado com a decadência e a transformação dos ideais de casa, família, país e do cânone da figura paterna. Ao ter como pano de fundo acontecimentos recentes da democracia e revisitando uma das partes mais negras da história portuguesa, pinta-se o retrato do que foi, do que é e do que poderá ou não ser uma casa.

Casa Portuguesa é a segunda produção de uma trilogia de Pedro Penim dedicada ao tema família. A primeira, Pais & Filhos, estreou em 2021. A terceira, A Farsa de Inês Pereira, e última estreou em Outubro do ano passado, em Sintra. Tem andado em digressão pelo país, mas ainda não chegou a Lisboa.

Pedro Penim assina o texto e encenação do espectáculo e o elenco conta com Carla Maciel, João Lagarto, Sandro Feliciano e com os Fado Bicha, duo composto por Lila Tiago e João Caçador. A reposição de Casa Portuguesa parte do ciclo D. Maria Matos, parceria entre o TNDM II e o Teatro Maria Matos com o intuito de prolongar a vida de produções teatrais.

Teatro Maria Matos (Roma). 9 Mai-7 Jul. Qui-Sáb 21.00. Dom 17.00. 18€-20€

