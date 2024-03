No Dia Mundial do Teatro, o Dona Maria II faz a festa no Capitólio

No Rossio, o edifício do Teatro Nacional Dona Maria II continua em obras, mas nem por isso deixa de estar presente em Lisboa e de celebrar o Dia Mundial do Teatro na cidade. Um dos destaques da programação de 2024, o ciclo Abril Abriu decorre entre Março e Julho e começa precisamente a 27 de Março, no Capitólio, com uma festa de entrada livre que conta com um debate, um concerto e uma performance.

A pensar nos 50 anos do 25 de Abril, esta festa servirá para comemorar o Dia Mundial do Teatro, que se assinala no dia 27. Chama-se Teatro que Abril Abriu e quer ser um momento de celebração do teatro e da liberdade. Às 16.00, o director artístico do Teatro Nacional Dona Maria II, Pedro Penim, abre o evento com a apresentação do programa do ciclo Abril Abriu. Às 18.00, segue-se o debate Teatro e a Revolução, idealizado por Tiago Bartolomeu Costa, e que conta com a participação dos actores Manuel Costa, Noémia Costa e Rui Mendes.

Depois do debate, tem lugar a antecipação do espectáculo Quis saber quem sou, criado por Pedro Penim e que revisita as canções da revolução e histórias pessoais das gerações que fizeram o 25 de Abril. A peça estreia a 20 de Abril, no São Luiz Teatro Municipal. Esta apresentação volta a acontecer à noite, antes do concerto de Bruno Pernadas, que começa às 21.30. O músico, a par com a artista Margarida Campelo, assina novos arranjos para 16 canções que fazem parte do repertório da música de intervenção no teatro de revista, antes e depois do 25 de Abril. Em palco, Anabela e Filipa Cardoso dão voz aos temas.

Às 23.00, é a vez de Pedro Coquenão, mais conhecido como Batida, de tomar conta da festa. Ele apresenta uma performance que, convidando à dança e à observação, é composta por músicas identitárias e versões inéditas. Em palco, dançam André Cabral e Piny.

Esta programação marca o início do ciclo Abril Abriu que, de Março a Julho, apresenta 18 espectáculos, lançamentos de livros e uma exposição em vários espaços da cidade. O Teatro que Abril Abriu é de entrada gratuita, mediante levantamento prévio de bilhete, limitado a dois bilhetes por pessoa, por sessão. Pode ser pedido online, a partir de dia 25, às 12.00, e presencialmente, no Capitólio, a partir de dia 27, também às 12.00.

Capitólio — Parque Mayer. 27 Mar. Qua 16.00-23.00. Entrada livre

