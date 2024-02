Casa Tigre leva o rock’n’roll à Fufu com tatuagens temporárias

O Carnaval está quase a chegar e Douglas Cardoso convida as famílias a celebrar em modo rock’n’roll. O tatuador e curador da Casa Tigre, marca de roupa independente e estúdio de tatuagens, desenhou uma série de tattoos temporárias que vai levar até à loja-atelier Fufu. Para se juntar à festa, que está marcada para a próxima terça-feira, 13 de Fevereiro, só tem de se inscrever através de e-mail (info@fufu-lojaatelier.com).

Nascido no interior de São Paulo, no Brasil, mas a viver em Lisboa há 13 Carnavais, Douglas Cardoso desenha desde criança e marca a pele de coleccionadores de tatuagens de todo o mundo há 12 anos. No próximo dia 13, espera “tatuar” pais, filhos e até avós num evento para “cool kids” dos três aos 100 anos. Apesar da inscrição ser gratuita, no dia, das 16.00 às 18.00, 3€ dão direito a três tatuagens pequenas ou duas grandes.

A propósito do Carnaval, a Fufu tem ainda prevista, para dia 20 de Fevereiro, a oficina de livro-brinquedo “Este Carnaval Quero Ser…”, que se vai realizar das 15.00 às 16.30, para crianças dos quatro aos dez anos. A inscrição (15€, com materiais incluídos) deve ser feita previamente através de e-mail (gambuzino.illustration@gmail.com).

Fufu, Rua Luciano Cordeiro, 27D. 13 Fev, Ter 16.00-18.00. Entrada livre, mediante inscrição (info@fufu-lojaatelier.com).

