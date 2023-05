Cascaenses têm 20% de desconto nos bilhetes do Cooljazz

A promoção para quem tem o cartão Viver Cascais não é a única novidade. Esta quinta-feira, a organização avançou mais nomes portugueses, como Bruno Pernadas, e confirmou as Cascais Lazy Sessions no jardim da Casa das Histórias Paula Rego.

A primeira novidade que a organização do Cooljazz, com uma nova imagem e a preocupação de sempre com a sustentabilidade, apresentou na conferência de imprensa desta quinta-feira de manhã, estava relacionada com o lugar onde aconteceu: Karla Campos, directora do festival, anunciou que o recém-construído anfiteatro do Parque Marechal Carmona, em Cascais, ia ser o novo palco das Cascais Jazz Sessions, para as quais já há quatro nomes confirmados: Cátia Ribeiro Quarteto, Nihuju Trio, Mr Monaco e Manuel Oliveira Trio. Estes vão ter a companhia dos vencedores do Concurso Cooljazz by Smooth Fm para novos talentos.

Pouco depois, foi divulgada uma promoção que muito vai agradar aos locais: em parceria com a Câmara Municipal de Cascais, o Cooljazz vai oferecer 20% de desconto na compra de bilhetes no Cascais Visitor Center aos munícipes com cartão Viver Cascais. A adesão a este cartão é gratuita, sendo apenas necessário um comprovativo de morada. Não se deixe dormir: este benefício só é válido até ao dia 25 de Junho.

Como não podia deixar de ser, foram também anunciados novos nomes para o cartaz da 18.ª edição do festival, que já tinha confirmado Lionel Richie, Ben Harper, Norah Jones, Kings of Convenience, Tiago Bettencourt, Golden Slumbers e Filho da Mãe. Bruno Pernadas foi o primeiro destaque da manhã e sobe ao palco a 26 de Julho, o mesmo dia de Ben Harper. O dia seguinte, 27 – 100% dedicado à música portuguesa – ganhou mais uma artista nacional: além de Tiago Bettencourt como cabeça de cartaz, Nena, que faz o espectáculo de abertura, convida Joana Almeirante para uma participação especial (actuaram juntas, recentemente, na cerimónia de entrega dos prémios PLAY). No último dia do Cooljazz, 29 de Julho, João Só, que actua na mesma noite de Norah Jones, recebe a convidada especial Mónica Teotónio.

©DR Bruno Pernadas

A conferência não acabou sem antes confirmar que as populares Cascais Lazy Sundays, nos finais de tarde dos domingos de Julho no jardim da Casa das História Paula Rego, estão de volta. Este ano ficam a cargo de três mulheres: Filipa Galrão, Sara Ribeiro e Mariana Norton. A entrada é gratuita.

Cooljazz. 8-29 Jul. Parque Marechal Carmona, Hipódromo de Cascais e Casa das Histórias Paula Rego. Bilhetes à venda aqui.

