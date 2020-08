Cascais alicia turistas com visitas guiadas e entrada livre nos museus

Fazer férias cá dentro é o desígnio do país para este Verão e Cascais não foge à regra. Além das regalias para residentes, trabalhadores e estudantes do município, também há mimos para visitantes.

A Câmara Municipal de Cascais lançou um conjunto de iniciativas de apoio ao turismo, em parceria com a Associação da Hotelaria de Portugal, a Associação de Turismo de Cascais, a Associação Empresarial do Concelho de Cascais e a Cascais Invest. E não precisa de vir de muito longe para usufruir destas ofertas.

O protocolo de cooperação assinado entre todas as entidades implementa uma série de medidas de apoio à actividade turística, com o foco virado para os visitantes (lisboetas incluídos), que se junta à campanha #EuFicoEmCascais, em vigor até 30 de Setembro e destinada a residentes, trabalhadores e estudantes do município.

No caso dos descontos e regalias para os visitantes, as ofertas estendem-se até ao final de 2020 e incluem, por exemplo, visitas guiadas gratuitas pelo centro da vila de Cascais, que acontecem ao fim-de-semana e são acompanhadas por um guia especializado. As marcações são feitas no Cascais Visitor Center.

O Bairro dos Museus também se junta à iniciativa. Neste caso, é oferecido um voucher aos hóspedes das unidades hoteleiras de Cascais, que tem a validade de 48 horas e dá acesso aos 15 museus que integram o Bairro dos Museus, entre eles a Casa das Histórias Paula Rego, o Palácio da Cidadela de Cascais ou o Museu Condes de Castro Guimarães.

O protocolo inclui ainda a oferta de viagens de autocarro aos turistas alojados no concelho, além de estacionamento gratuito nos parques municipais ou mesmo testes serológicos Covid-19 para hotéis e alojamentos locais, caso seja necessário fazer algum despiste.

