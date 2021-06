Cascais avança com Plano Local de Testagem gratuita e itinerante

A Câmara Municipal de Cascais decidiu avançar, já a partir desta segunda-feira, 21 de Junho, para a testagem rápida e gratuita, com testes de antigénio, de todos os cidadãos, residentes e não residentes. A prioridade na testagem, que vai ser realizada com recurso a uma frota de cinco autocarros, vai ser dada à população não vacinada.

A medida, anunciada na página de Facebook da autarquia, faz parte do Plano Local de Testagem Gratuita, emitido por despacho pelo presidente da Câmara Municipal, Carlos Carreiras. Em vigor “pelo tempo que for necessário”, o plano será objecto de reavaliações quinzenais e prevê acompanhamento das forças de segurança em situações de ajuntamento. “Iremos convidar as Forças de Segurança para também estarem presentes, a fim de dissuadir comportamentos não conformes com a lei e orientações do Governo”, lê-se.

Assegurada por cinco viaturas caracterizadas, o Covid-Bus (que será reactivado) e mais quatro viaturas de menor dimensão, a testagem vai ser assegurada por uma equipa de voluntários e técnicos municipais com formação adequada e terá lugar, principalmente, em pontos de grande concentração de pessoas, como zonas de restauração e terminais rodoviários e ferroviários. A rota de locais cobertos será divulgada semanalmente nas plataformas de comunicação da Câmara Municipal de Cascais.

A autarquia vai também testar participantes em eventos sociais, como casamentos, baptizados e cerimónias em locais como Igrejas. Em simultâneo, a vacinação deverá ser reforçada, uma vez que o despacho também manifesta a intenção de reforçar “a mobilização para a marcação de vacinação, tendo em vista o objectivo da imunidade de grupo o mais rapidamente possível”. Por outro lado, também se vai reforçar o apoio às equipas de rastreamento, para identificar contactos de risco e isolá-los mais rapidamente, cortando as cadeias de transmissão.

