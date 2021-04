Cascais está à procura de um chef júnior entre os 12 e os 18 anos

A nova competição Cascais Júnior Chef é a oportunidade perfeita para os jovens do concelho mostrarem as suas habilidades na cozinha.

A Divisão de Juventude da Câmara Municipal de Cascais, em parceria com o Cascais Food Lab acaba de lançar uma competição de culinária para jovens do concelho, com idades compreendidas entre os 12 e os 18 anos. As inscrições terminam a 30 de Abril e há prémios para os três melhores Júnior Chef. O objectivo é divulgar a importância da gastronomia e do património e estimular a participação em actividades da comunidade local.

Para participar, é preciso preencher este formulário online, para o qual a criança ou jovem terá de submeter um vídeo a confeccionar uma refeição. A primeira fase eliminatória está prevista para 5 de Junho: os participantes vão ter de cozinhar com base em indicações dadas pelo júri, que os avaliará posteriormente. A segunda fase será a 19 de Junho e servirá para escolher os cinco concorrentes para a grande final de 31 de Julho, onde vão ser apurados os três primeiros lugares.

Segundo a Câmara Municipal de Cascais, o júri é composto por um chef da Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril, um chef do Cascais Food Lab, um chef de um restaurante de topo e um membro do executivo municipal e um técnico municipal.

O vencedor do primeiro prémio irá receber um Estágio no Cascais Food Lab, com atribuição de uma bolsa monetária, com a duração de um mês. O segundo lugar poderá fazer um módulo de cozinha ou pastelaria no Cascais Food Lab e o terceiro lugar uma Master Class, também, no Cascais Food Lab. Já os restantes concorrentes seleccionados na fase de candidatura terão direito a um prémio de participação.

+ Paragens obrigatórias no Bairro dos Museus em Cascais

+ Time Out Lisboa volta às edições em papel com revista premium