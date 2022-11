Cascais inaugura luzes de Natal e roda gigante já este mês

A partir de 26 e 27 de Novembro, as luzes de Natal em Cascais vão acender-se todos os dias às 18.00 e apagar-se à meia-noite, até 6 de Janeiro. Apesar da redução horária, a autarquia está confiante na sua promessa “de decorações que emprestem às ruas outro brilho e façam sobressair as ofertas do comércio local”, em diversos locais do concelho, mas sobretudo nas zonas centrais.

Além do regresso das luzes de Natal, ainda que com menos pujança do que noutros anos, conte também com o regresso da roda gigante à Baía de Cascais, entre 26 de Novembro e 1 de Janeiro. Na Baía, encontrará ainda mercadinhos, que também vão marcar presença no Jardim Visconde da Luz e no espaço da Fiartil. Mas, atenção, há uma grande novidade: o comboio “Cascais Christmas on Tour”, com partida e regresso ao Parque Marechal Carmona, circulará durante o evento Cascais Christmas Village e estará também a alegrar acções de comércio local em todas as freguesias.

A agenda da época inclui ainda a inauguração de “árvores solidárias”, para recolha de brinquedos entre 15 de Novembro e 10 de Janeiro; eventos solidários, como a Feira de Natal AJU, a 27 de Novembro, no Grande Real Hotel Villa Itália; e várias actividades para toda a família, como a popular Corrida de Natal (8 Dez), o espectáculo White Christmas (16 Dez-6 Jan) e o Concerto de Natal da Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras (18 Dez). Se não quiser perder nada, o melhor é consultar a programação completa no site da autarquia.

