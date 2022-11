Luzes de Natal vão ser ligadas mais tarde e durante menos tempo por dia

Lisboa ficará iluminada com as luzes de Natal a partir de 6 de Dezembro e durante apenas um mês. Na sequência da crise energética, também o período de funcionamento diário foi reduzido.

Há um ano, já estaríamos a contar as horas para o momento em que as luzes de Natal se acendem nas ruas de Lisboa. Em 2022, com vários países europeus, incluindo Portugal, a atravessar uma crise energética, o momento foi adiado. A iluminação de Natal será ligada apenas a 6 de Dezembro (há um ano, foi a 19 de Novembro).

Ainda que Lisboa continue a cumprir a tradição de iluminar de forma festiva as suas principais avenidas e praças, também o período diário de funcionamento das luzes de Natal públicas estará limitado, de acordo com um novo horário fixado pelo Governo. Estas estarão ligadas todos os dias, entre as 18.00 e a meia-noite. No ano passado, por exemplo, a iluminação era ligada às 17.30 e desligada à uma da manhã, às sextas-feiras e sábados.

Além das principais artérias, também as instalações mais icónicas desta época do ano já estão a postos – a bola de Natal gigante já está montada no Largo Camões e a árvore de Natal cresce a olhos vistos no Terreiro do Paço. O que também se mantém inalterado é o último dia para ver a cidade iluminada: 6 de Janeiro.

