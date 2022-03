Cascais instala rede de bebedouros inclusivos

Agora já é possível a adultos, crianças e pessoas com mobilidade reduzida beber água e encher as garrafas a partir dos novos bebedouros inclusivos espalhados pelo concelho de Cascais. A inauguração dos primeiros quatro equipamentos – localizados em Cascais, Carcavelos, São Domingos de Rana e Alcabideche – aconteceu esta quarta-feira, dia 2 de Março. A iniciativa, que nasce de uma parceria entre a Câmara Municipal de Cascais e as Águas de Cascais, pretende instalar mais 28 bebedouros inclusivos no concelho até ao fim de 2022.

“Estes são bebedouros três em um: têm uma primeira dimensão ambiental, porque queremos incentivar as pessoas a utilizarem garrafas de água reutilizáveis, têm uma dimensão social, porque temos acesso à água potável pública e estes equipamentos são acessíveis a pessoas com mobilidade reduzida e, depois, têm também uma dimensão da área da saúde, já que promove que as pessoas se hidratem”, explica Joana Balsemão, vereadora da Câmara Municipal de Cascais, no vídeo promocional divulgado pelo município.

Câmara Municipal de Cascais Os novos bebedouros também incluem uma taça para animais

Os primeiros quatro bebedouros podem ser encontrados no Largo da Estação, em Cascais, na Avenida de República, em Alcoitão (freguesia de Alcabideche), na Rua Pedra da Lua, em São Domingos de Rana, e na Rotunda dos Lombos, na Quinta de Santo António (freguesia de Carcavelos). Além destes equipamentos três-em-um, é possível consultar toda a rede de bebedouros de Cascais aqui.

Esta iniciativa, que pretende diminuir o consumo do plástico de uso único, promover o consumo de água da torneira e garantir o acesso a água potável a todas as pessoas e animais, promete estender-se a todo o território concelhio. Para já, está prevista a instalação de 32 equipamentos ao longo de 2022.



