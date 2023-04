Cascais recebe consultas de psicologia e psiquiatria em espaços públicos

A partir desta terça-feira, a galeria Manicómio chega a Cascais. As primeiras consultas acontecem no Museu Condes de Castro Guimarães.

O Dia Mundial da Saúde (7 de Abril) está a aproximar-se e Cascais é o mais recente destino do projecto Consultas sem Paredes, focado no tema "Saúde para Todos”. A iniciativa conta com a colaboração do Manicómio, uma galeria que cruza arte e saúde mental, para levar consultas de psicologia e psiquiatria a alguns espaços públicos da vila.

O lançamento oficial das Consultas sem Paredes acontece já esta terça-feira, dia 4 de Abril. O Museu Condes de Castro Guimarães, a Casa Museu de Santa Maria, o Farol de Santa Marta e o Parque Marechal Carmona são alguns dos primeiros espaços a abrir portas a esta causa. Em breve, vão ser divulgados mais lugares noutras freguesias do concelho.

As Consultas sem Paredes, procuram romper com o conceito tradicional de consultório e a relação hierárquica entre o paciente e o técnico de saúde mental. Deste modo, as sessões acontecem em ambientes mais informais e peculiares. As Consultas sem Paredes já decorrem na galeria Manicómio e no MAAT, ambos em Lisboa, e agora chegam a Cascais.

O projecto acolhe crianças, adolescentes, adultos e famílias. As consultas acontecem em vários idiomas e não existe a típica lista de espera. Cada sessão custa 35€ e o agendamento é feito através do email: consultas.cascais@manicomio.pt.

A Câmara Municipal de Cascais, com o apoio do programa Unidade Saúde +, está ainda a proporcionar consultas gratuitas aos residentes do concelho com rendimento igual ou inferior ao salário mínimo nacional.

Texto editado por Mauro Gonçalves.

