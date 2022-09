Cascais recebe festival regado a música e (muita) cerveja artesanal

Entre quinta-feira e domingo, a FIARTIL – Feira do Artesanato do Estoril acolhe o Craft Beer Fest, um festival onde o papel principal é da cerveja artesanal, mas há também espaço para a música.

São 100 as cervejas artesanais presentes, entre marcas portuguesas e estrangeiras, e quatro os concertos a que pode assistir durante o festival, todos com início às 18.30 e seguidos por actuações de DJs da Rádio Comercial (pelas 21.30).

No primeiro dia, actuam Carolina de Deus e o DJ Wilson Honrado e na sexta-feira a música está a cargo dos Todagente e do DJ Pedro Cazanova. No sábado, sobe ao palco a cantora Aurea, seguida do DJ Rob Willow, e o festival encerra com o concerto de Miguel Araújo e som do DJ Nuno Luz. Ao longo dos quatro dias há também espaços gastronómicos à disposição, para empurrar a cerveja.

Apesar de apenas os adultos poderem apreciar o néctar cervejeiro à disposição, os mais pequenos também terão o seu lugar numa série de diversões preparadas para as crianças. Como uma Mini Roda, jogos tradicionais e pinturas faciais, disponíveis numa área chamada Kids Club, onde estarão animadores a ajudar à festa.

Até aos 12 anos a entrada é gratuita e os bilhetes estão disponíveis em várias modalidades: diária (13€-16€), para os quatro dias (49€) ou bilhete de fim-de-semana (29€).

FIARTIL – Feira do Artesanato do Estoril. Qui-Sex 16.00-00.00, Sáb-Dom 12.00-00.00.

