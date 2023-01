Cascais tem um novo forno a lenha. Se o quiser usar, só tem de marcar

O município de Cascais inaugurou o Forno da Horta da Quinta do Pisão no passado sábado, 21. O programa de lançamento do equipamento arranca este sábado, 28, com a presença de Vítor Sobral. Entre as 10.00 e as 12.30, o chef vai, por um lado, dar indicações sobre a correcta utilização deste tipo de forno e, por outro, confeccionar pão e uma pizza fechada com ingredientes vindos directamente da horta da quinta. No final da demonstração, será possível saborear os resultados.

Além de reunirem padeiros, chefs, moleiros e técnicos da área, em formato de workshop e troca de experiências, as próximas actividades programadas, para os dias 4 e 11 de Fevereiro, vão servir também para aproximar a população de temáticas relacionadas com a importância e vantagens do forno tradicional e dos cereais biológicos. Em destaque, estará a confecção do pão, em forno a lenha, e os benefícios de um sistema alimentar local, sazonal e biológico, que também tem sido promovido pelo projecto Terras de Cascais.

No sábado, 4 de Fevereiro, entre as 10.00 e as 12.00, o dia será dedicado ao “Trigo Barbela, a produção local e a Alquimia do Pão”, num workshop conduzido pelo padeiro Celso Santos, que é também responsável por acompanhar todo o circuito do cereal, e por João Vieira, protector e impulsionador do trigo barbela, uma espécie de trigo rica em nutrientes e óleos naturais, que já esteve extinta e é ainda quase inexistente nas searas nacionais.

Já no dia 11, entre as 10.00 e as 12.30, poderá aprender sobre as vantagens de “Um forno a lenha numa cozinha moderna”. Conduzido pelo chef João Matos, este workshop servirá também para aprender a cozinhar tártaro de beterraba, taco de abóbora e tangerina, com alga nori ou folha de alface, e açorda de berinjela. Se quiser participar, neste ou em qualquer outro dos eventos previstos, deverá inscrever-se no site da Cascais Ambiente.

A Quinta do Pisão vai ainda promover uma agenda de actividades ao longo de todo o ano, bem como oferecer todos os sábados, entre as 09.00 e as 13.00, pão de trigo barbela, produzido com massa mãe e cozido no forno a lenha por cerca de quatro padeiros locais, que se vão revezar a cada fim-de-semana, mantendo a receita. Em paralelo, passará ainda a ser possível usar o forno, por marcação, de segunda a sexta-feira, das 09.00 às 12.00.

+ O que há de novo em Cascais: as novidades na vila não param de surgir

+ Os melhores hotéis em Cascais para uma escapadinha de um dia