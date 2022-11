Cascais tem um novo Museu dos Bombeiros com a “melhor colecção do país”

Inaugurado este mês, o novo Museu dos Bombeiros encontra-se instalado num quartel projectado em 1930 pelo arquitecto Norte Júnior para a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Alcabideche (AHBVA) e ocupa os dois pisos deste edifício. Para além de elementos que contam a história desta associação, desde a sua constituição em 1911, o local acolhe ainda “a melhor colecção de miniaturas e de material para combate a incêndios existente no nosso país”, garante a Câmara Municipal de Cascais em comunicado. As peças fazem parte do vasto espólio de José Neto, antigo director da AHBVA, composto por mais 300 mil objectos, e podem agora ser vistas na área de exposições temporárias no piso térreo do museu.

Nascido em Lisboa, em 1941, José Neto foi chefe de pessoal do Hotel Estoril Sol e do Hotel do Guincho, até integrar a direcção da AHBVA. O modelismo e a história dos bombeiros cedo se transformaram nas suas distracções favoritas, tendo estabelecido uma rede de permutas em Portugal e no estrangeiro, abraçando o estudo de cada um dos modelos que adquiriu, montou ou construiu de raiz. Para aprofundar os seus conhecimentos recorreu a uma infinidade de livros, jornais e revistas especializados, constituindo assim uma grande biblioteca.

Desde 1981 que peças da sua colecção foram sendo exibidas em locais como a Feira Internacional de Lisboa, o Casino Estoril, a Junta de Turismo da Costa do Estoril, o CascaiShopping e em diversas colectividades do concelho. Em 2021 foram depositadas no Arquivo Histórico Municipal de Cascais, no âmbito do Programa de Recuperação de Arquivos e Documentos de Interesse Municipal, em prol da sua preservação, organização e fruição pública.

José Neto também colaborou activamente na produção de textos para a imprensa e alguns dos mais importantes estudos sobre a temática, dando início a uma obra sobre a história dos bombeiros portugueses que, devido à sua meticulosidade, estava longe de concluir quando morreu a 25 de Julho de 2019 com 77 anos.

+ Fortificação militar em Cascais vai ser convertida em museu e parque verde temático

+ KBueno Steakhouse, “uma marina, sol, e um conceito com boas carnes” grelhadas em Cascais