Cascais: vem aí a 2ª edição da Festa dos Maios

O ano passado foi um sucesso e, este ano, a Festa dos Maios volta a invadir a Quinta do Pisão, em Cascais. A segunda edição desta festa acontece durante quatro dias em dois fins-de-semana: 12, 13, 19 e 20 de Maio das 10.00 às 21.00. Marque já na sua agenda.

A organização é da Câmara Municipal de Cascais e o objetivo é, precisamente, trazer para os dias de hoje alguns dos costumes rurais da zona, abordando-os de uma forma inovadora e dedicada às novas gerações. Mostrar ao público as tradições ancestrais e os cultos agrícolas de celebração do fim do Inverno e início da Primavera é outra das prioridades do evento.

A Festa dos Maios conta com várias actividades para todas as idades, por isso leve também os mais pequenos: há jogos tradicionais, oficinas de aprendizagem (desde a cosmética e da olaria até à cerveja artesanal), passeios, teatro, música e várias demonstrações com animais. Aproveite ainda o espaço para fazer um piquenique em família ou beneficiar do street food disponível nesta festa.

Para algumas destas actividades é necessária inscrição prévia para o e-mail atividadesnatureza@cascaisambiente.pt. A entrada é grátis, mas o custo das actividades vai até aos 5€.

Consulte o programa completo aqui.

Quinta do Pisão. Estrada da Serra, Cascais

