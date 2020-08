Castelo de S. Jorge, Museu de Lisboa e outros com entrada grátis para jovens esta quarta-feira

As regras de lotação mantém-se com a iniciativa que abrange apenas jovens até aos 29 anos.

Para celebrar o Dia Mundial da Juventude, a EGEAC, a empresa municipal de gestão de alguns dos mais emblemáticos espaços culturais de Lisboa, juntou-se ao IPDJ - Instituto Português do Desporto e Juventude e oferece entradas nos seus espaços esta quarta, 12 de Agosto, a todos os jovens.

Não basta sentir-se jovem, atenção, tem mesmo de provar que tem idade para tal e isso implica ter até 29 anos. A iniciativa surge no exacto dia em que se assinala o Dia Mundial da Juventude, e que este ano decorre sob o tema “Compromisso dos Jovens para a Acção Global”.

Ao longo de todo o dia de quarta-feira será então possível entrar gratuitamente nos espaços culturais geridos pela EGEAC, onde se incluem, por exemplo, o Castelo S. Jorge, os núcleos do Museu de Lisboa, o Atelier Júlio Pomar, Museu da Marioneta, galerias municiapis, Museu do Fado, Padrão dos Descobrimentos ou Museu Bordalo Pinheiro.

Apesar de tudo, as normas em vigor continuam a ser as mesmas relativamente às regras de segurança e higiene, recomendadas pelas autoridades de saúde, pelo que as entradas estarão sempre limitadas à lotação do espaço e do momento da visita.

